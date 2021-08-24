24 серпня наша країна святкує День Незалежності. Рівно 30 років тому Україна стала суверенною, а її народ – вільний. Сьогодні рідну землю вітають українці з різних куточків світу.

До слова "З 30 роком Незалежності, моя країно": українські зірки записали промовисті відео для 24 каналу

Привітання з Днем Незалежності від Олени Зеленської

Перед урочистим парадом в Києві Олена Зеленська також привітала Україну з важливою датою. На особистій сторінці в інстаграмі вона поширила зворушливе відео під назвою "Ти у мене єдина". У ролику показано найкрасивіші місця України.