Олена та Володимир Зеленські про зміни у їхніх стосунках: "Нам є що сказати одне одному"
Джерело:The Daily Mail
Олена та Володимир Зеленські в інтерв'ю Пірсу Моргану розповіли про свої стосунки. Подружжя зізналось, що їхній шлюб тільки зміцнився через війну.
Нещодавно до України приїжджав всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган. Він був співведучим Другого саміту перших леді та джентльменів.
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Олена та Володимир Зеленські про свої стосунки
Пірс Морган також взяв інтерв'ю у президентського подружжя. Олена Зеленська відповіла, як змінилися їхні стосунки через війну.
Я згодна з теорією, що шлюб стає міцнішим після випробувань. Думаю, у нашому випадку буде так само. Ми стали більше цікавитися одне одним, я думаю, у нашому випадку буде та сама історія. Нам є ще що сказати одне одному. Сподіваюся, що ці випробування зроблять нас згуртованішими,
– сказала перша леді.
Володимир Зеленський погодився з дружиною: "Моя відповідь не була б іншою". Але Олена все одно запропонувала висловити іншу думку.
"Коли ти поруч зі мною, твоя думка в пріоритеті! Але я б сказав, що в мене немає іншого досвіду. У мене була лише одна дружина, і я щасливий", – поділився президент з усмішкою.
Олена та Володимир Зеленські з Пірсом Морганом / Фото з твітера ведучого
Як живуть Зеленські під час війни
- Володимир Зеленський в інтерв'ю Vogue зізнався дружині в коханні та назвав її своєю найкращою подругою. Він додав, що Олена стала ще сильнішою і показала себе з нових сторін.
- Президент також висловив захоплення дружиною після її історичного візиту до США та промови перед Конгресом.
- Олена Зеленська зізнавалась, що під час війни у неї з чоловіком є трохи романтичних моментів. "Усе так само – вечері телефоном, іноді обіди разом, коли я можу бути тут. З дітьми він так само не бачиться, тому казати, що наша родина возз'єдналася також поки що".