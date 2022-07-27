Олена та Володимир Зеленські про зміни у їхніх стосунках: "Нам є що сказати одне одному"

Олена та Володимир Зеленські в інтерв'ю Пірсу Моргану розповіли про свої стосунки. Подружжя зізналось, що їхній шлюб тільки зміцнився через війну.

Нещодавно до України приїжджав всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган. Він був співведучим Другого саміту перших леді та джентльменів.

Читайте також Олена Зеленська позувала для американського Vogue: фото першої леді України на обкладинці

Олена та Володимир Зеленські про свої стосунки

Пірс Морган також взяв інтерв'ю у президентського подружжя. Олена Зеленська відповіла, як змінилися їхні стосунки через війну.

Я згодна з теорією, що шлюб стає міцнішим після випробувань. Думаю, у нашому випадку буде так само. Ми стали більше цікавитися одне одним, я думаю, у нашому випадку буде та сама історія. Нам є ще що сказати одне одному. Сподіваюся, що ці випробування зроблять нас згуртованішими,

– сказала перша леді.

Володимир Зеленський погодився з дружиною: "Моя відповідь не була б іншою". Але Олена все одно запропонувала висловити іншу думку.

"Коли ти поруч зі мною, твоя думка в пріоритеті! Але я б сказав, що в мене немає іншого досвіду. У мене була лише одна дружина, і я щасливий", – поділився президент з усмішкою.



Олена та Володимир Зеленські з Пірсом Морганом / Фото з твітера ведучого

Як живуть Зеленські під час війни