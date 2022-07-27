Нещодавно до України приїжджав всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган. Він був співведучим Другого саміту перших леді та джентльменів.

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Олена та Володимир Зеленські про свої стосунки

Пірс Морган також взяв інтерв'ю у президентського подружжя. Олена Зеленська відповіла, як змінилися їхні стосунки через війну.

Я згодна з теорією, що шлюб стає міцнішим після випробувань. Думаю, у нашому випадку буде так само. Ми стали більше цікавитися одне одним, я думаю, у нашому випадку буде та сама історія. Нам є ще що сказати одне одному. Сподіваюся, що ці випробування зроблять нас згуртованішими,

– сказала перша леді.

Володимир Зеленський погодився з дружиною: "Моя відповідь не була б іншою". Але Олена все одно запропонувала висловити іншу думку.

"Коли ти поруч зі мною, твоя думка в пріоритеті! Але я б сказав, що в мене немає іншого досвіду. У мене була лише одна дружина, і я щасливий", – поділився президент з усмішкою.



Олена та Володимир Зеленські з Пірсом Морганом / Фото з твітера ведучого

Як живуть Зеленські під час війни