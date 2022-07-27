Нещодавно до України приїжджав всесвітньо відомий журналіст Пірс Морган. Він був співведучим Другого саміту перших леді та джентльменів.
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Олена та Володимир Зеленські про свої стосунки
Пірс Морган також взяв інтерв'ю у президентського подружжя. Олена Зеленська відповіла, як змінилися їхні стосунки через війну.
Я згодна з теорією, що шлюб стає міцнішим після випробувань. Думаю, у нашому випадку буде так само. Ми стали більше цікавитися одне одним, я думаю, у нашому випадку буде та сама історія. Нам є ще що сказати одне одному. Сподіваюся, що ці випробування зроблять нас згуртованішими,
– сказала перша леді.
Володимир Зеленський погодився з дружиною: "Моя відповідь не була б іншою". Але Олена все одно запропонувала висловити іншу думку.
"Коли ти поруч зі мною, твоя думка в пріоритеті! Але я б сказав, що в мене немає іншого досвіду. У мене була лише одна дружина, і я щасливий", – поділився президент з усмішкою.
Олена та Володимир Зеленські з Пірсом Морганом / Фото з твітера ведучого
Як живуть Зеленські під час війни
- Володимир Зеленський в інтерв'ю Vogue зізнався дружині в коханні та назвав її своєю найкращою подругою. Він додав, що Олена стала ще сильнішою і показала себе з нових сторін.
- Президент також висловив захоплення дружиною після її історичного візиту до США та промови перед Конгресом.
- Олена Зеленська зізнавалась, що під час війни у неї з чоловіком є трохи романтичних моментів. "Усе так само – вечері телефоном, іноді обіди разом, коли я можу бути тут. З дітьми він так само не бачиться, тому казати, що наша родина возз'єдналася також поки що".