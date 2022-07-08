З 24 лютого й по сьогодні діти й дружина президента були в Україні. Однак як сім'я вони не живуть уже п'ятий місяць. Про це перша леді розповіла Соломії Вітвіцькій в ефірі телемарафону. У той час як Володимир Зеленський був у Києві, вона з дітьми постійно переїжджала з місця на місце. З метою безпеки вони ночують порізно й зараз. Так триватиме до кінця війни.

Важливо "Її особиста війна": Олена Зеленська постала на обкладинці журналу Time

Олена Зеленська про сімейне життя під час війни

Усе так само – вечері по телефону, іноді обіди разом, коли я можу бути тут. З дітьми він так само не бачиться, тому казати, що наша родина возз'єдналася також покищо зарано. Ми так само як і всі інші чекаємо, коли закінчиться війна, і ми зможемо жити нормальним життям,

– відверто поділилася дружина президента.

Вона додала, що хоч і не виїжджала з країни під час війни, але як ніхто розуміє усіх жінок, чоловіків, які зараз у розлуці. "Ми так само, у нас нічого не змінилося", – наголосила Зеленська.

Як діти переживають розлуку з Зеленським

Перша леді України зізналася, що всі в їхній сім'ї важко переживають розлуку, але чи не найгірше дітям – 17-річній Олександрі та 9-річному Кирилу, які дорослішають без батька. Вони кожного дня говорять з ним телефоном, але спілкування все одно не вистачає.

Сину потрібен тато, щоб погратися, посидіти в нього на колінках. Доньці потрібен тато для того, щоб говорити про свої дівочі справи, про свої плани на майбутнє. Вона переходить до дорослого життя, їй потрібні ці розмови. А цього, на жаль, немає. Ми дуже сподіваємося, що вони витримають цей період без змін для своєї психіки,

– зізналася Олена Зеленська.

Раніше дружина президента розповідала, що їхня 17-річна донька Олександра вступатиме у виш в Україні. Тоді як мало не всі її однокласники з елітної Новопечерської школи виїдуть на навчання за кордон, бо "діти мають можливості, їхні батьки мають можливості".

Син Зеленських Кирило перейшов у 4 клас, і перша леді як мама мріє, щоб усі діти повернулися до школи, адже через дистанційку вона навчається вдома разом з ним.

Тут варто зауважити, що рік навчання в Новопечерській школі Києва коштує від 10 до 12 тисяч доларів.