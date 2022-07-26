Щоб відзняти Зеленську для обкладинки Vogue культова фотографиня Енні Лейбовіц приїхала до Києва. Так, на сторінках американського глянцю з'явилися не тільки розкішні фото, а й відверті зізнання президентського подружжя. Зокрема Володимира Зеленського про дітей і дружину.

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Зеленський в інтерв'ю Vogue зізнався дружині в коханні

Звичайно, вона моє кохання. Але вона мій найкращий друг. Олена справді моя найкраща подруга. Вона також патріотка та дуже любить Україну. Це так. І вона чудова мати,

– заявив Зеленський.

Він наголосив, що за останні п'ять місяців Олена Зеленська стала ще сильнішою, війна розкрила її з інших сторін.

"У неї сильний характер з самого початку. І, мабуть, вона сильніша, ніж вона думала. А ця війна – ну, будь-яка війна, мабуть, проявляє якості, на які ви ніколи не сподівалися", – додав президент в інтерв'ю американським журналістам.

Олена та Володимир Зеленські для Vogue / Фото Енні Лейбовіц

Зеленський про розлуку з дітьми

За п'ять місяців війни президент України бачився з дітьми лише двічі – вдень 24 лютого, перед тим, як вони поїхали з Києва, та на початку травня.

Як будь-яка звичайна людина, я дуже переймався за них, за їхню безпеку. Я не хотів, щоб вони наражалися на небезпеку. Але, звичайно, я сумував за ними. Мені так хотілося обійняти їх. Я хотів мати можливість доторкнутися до них,

– щиро заявив Зеленський не як президент, а як батько.

Тоді як Олена Зеленська вперше розлучилася з дітьми лише у липні, коли літала у США з офіційним візитом.

"Я навіть не знаю, як би я пережила ці місяці, якби ми були порізно. Йому в цьому плані набагато складніше. Він страждає. І мої діти також, тому що вони не можуть бачити одне одного", – чесно зізнається перша леді України.