Олена Зеленська вперше за час повномасштабної війни здійснила публічні виходи за кордоном. Вона прилетіла у Сполучені Штати Америки, щоб виступити перед американцями, вкотре сказати про війну в Україні та закликати світ допомогти українцям побороти російську агресію.
Зверніть увагу "Для мене це був іспит, я його склала": Олена Зеленська про історичний візит до США
Що Зеленський написав про дружину
Володимир Зеленський дивився виступ дружини в Конгресі США дистанційно, перебуваючи в Києві. На особистих сторінках президента в соцмережах опублікували фото, яке зробили під час цього. На обличчі Зеленського була легка усмішка. У дописі він зворушливо висловився про кохану.
"Перша леді. Наша. Моя. Вперше у Конгресі США. Вперше про війну. Про те, що перш за все потрібно Україні. Від імені всього українського народу. Від нас усіх. І, звичайно, ми переможемо…", – написав президент.
Володимир Зеленський дивиться виступ дружини / Фото з інстаграму президента
У коментарях українці засипають президентське подружжя компліментами.
- "Ви найкращі!"
- "Пишаємось!"
- "Ви приклад для мільйонів!"
- "Той випадок, коли президент і перша леді виявилися справжніми героями своєї країни".
- "Як це зворушливо і прекрасно!"
- "Безмежна гордість!"
Олена Зеленська в США: головне про візит
- Олена Зеленська виступила в Конгресі США в піджаку з особливою вишивкою, що символізує засіяне поле.
- Олена Зеленська виступила у Конгресі США: історична промова першої леді.
- Перша леді зустрілася не тільки з Джилл Байден, а й з успішними американками, з якими бачилася до війни. Дружина президента розповіла їм про українських жінок-героїнь.
- Зеленська зустрілася з Байденами у Білому домі.
- Уперше відзначили народ: у США всім українцям вручили премію Dissident Human Rights Award. Її від імені українського народу отримала Зеленська.