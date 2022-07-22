Олена Зеленська вперше за час повномасштабної війни здійснила публічні виходи за кордоном. Вона прилетіла у Сполучені Штати Америки, щоб виступити перед американцями, вкотре сказати про війну в Україні та закликати світ допомогти українцям побороти російську агресію.

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Що Зеленський написав про дружину

Володимир Зеленський дивився виступ дружини в Конгресі США дистанційно, перебуваючи в Києві. На особистих сторінках президента в соцмережах опублікували фото, яке зробили під час цього. На обличчі Зеленського була легка усмішка. У дописі він зворушливо висловився про кохану.

"Перша леді. Наша. Моя. Вперше у Конгресі США. Вперше про війну. Про те, що перш за все потрібно Україні. Від імені всього українського народу. Від нас усіх. І, звичайно, ми переможемо…", – написав президент.



Володимир Зеленський дивиться виступ дружини / Фото з інстаграму президента

У коментарях українці засипають президентське подружжя компліментами.

"Ви найкращі!"

"Пишаємось!"

"Ви приклад для мільйонів!"

"Той випадок, коли президент і перша леді виявилися справжніми героями своєї країни".

"Як це зворушливо і прекрасно!"

"Безмежна гордість!"

Олена Зеленська в США: головне про візит