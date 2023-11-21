Брошка у вигляді мапи України та чорне пальто: Олена Зеленська з'явилась на публіці з чоловіком
Джерело:Олена Зеленська
У День Гідності та Свободи Олена Зеленська з чоловіком вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. До них долучилась президентка Молдови Майя Санду.
Перша леді вперше за довгий час вийшла у світ разом з чоловіком. Подружжя разом із Маєю Санду принесли лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.
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Олена Зеленська з'явилась на публіці з чоловіком
Для вшанування пам'яті загиблих Олена Зеленська одягнулась у повністю чорне вбрання: широкі штани, светр з високою горловиною, довге пальто та рукавички. Основною деталлю її образу була брошка у вигляді мапи України.
Подружжя Зеленських та Майя Санду / Фото з інстаграму першої леді
Перша леді зібрала волосся у лаконічний пучок. Зрідка вона брала чоловіка за руку.
Є країни, яким не доводилося воювати за свободу. Є люди, чия гідність ніколи не зазнавала утисків. Але лише ті, хто відвойовував свободу й гідність, знають їм справжню ціну й ніколи вже не віддадуть. Ми не віддамо. З Днем Гідності та Свободи, Україно!
– написала Олена Зеленська.
Подружжя Зеленських / Фото з інстаграму першої леді
Попередні виходи першої леді
- Олена Зеленська відвідала будівельний майданчик у Василькові – там створюють житло для великої родини переселенців. Для цього виходу перша леді обрала зимовий буденний образ.
- Перед цим дружина президента з офіційним візитом відвідала Францію. На церемонію відкриття представництва Українського інституту вона обрала стильний total black образ.
- Також Олена Зеленська зустрілася з подружжям Макронів – вона постала у бежевому костюмі від відомого українського бренду The Coat.