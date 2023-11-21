Брошка у вигляді мапи України та чорне пальто: Олена Зеленська з'явилась на публіці з чоловіком

У День Гідності та Свободи Олена Зеленська з чоловіком вшанували пам'ять загиблих під час Революції Гідності. До них долучилась президентка Молдови Майя Санду.

Перша леді вперше за довгий час вийшла у світ разом з чоловіком. Подружжя разом із Маєю Санду принесли лампадки до хреста на Алеї Героїв Небесної Сотні.

Цікаво У синьому пуховику: Олена Зеленська відвідала будівельний майданчик на Київщині

Олена Зеленська з'явилась на публіці з чоловіком

Для вшанування пам'яті загиблих Олена Зеленська одягнулась у повністю чорне вбрання: широкі штани, светр з високою горловиною, довге пальто та рукавички. Основною деталлю її образу була брошка у вигляді мапи України.



Подружжя Зеленських та Майя Санду / Фото з інстаграму першої леді

Перша леді зібрала волосся у лаконічний пучок. Зрідка вона брала чоловіка за руку.

Є країни, яким не доводилося воювати за свободу. Є люди, чия гідність ніколи не зазнавала утисків. Але лише ті, хто відвойовував свободу й гідність, знають їм справжню ціну й ніколи вже не віддадуть. Ми не віддамо. З Днем Гідності та Свободи, Україно!

– написала Олена Зеленська.



Подружжя Зеленських / Фото з інстаграму першої леді

Попередні виходи першої леді