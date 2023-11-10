Зокрема, Бріжит Макрон та перша леді України відвідали початкову школу Арбалет, у якій вчаться й українські діти. На зустріч Олена Зеленська підібрала бежевий костюм від українського бренду та брошку вітчизняного дизайнера.

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Образ Олени Зеленської

Перша леді продемонструвала елегантність у вишуканому бежевому костюмі від відомого українського бренду The Coat. Ансамбль включав двобортний жакет у поєднанні з сукнею міді. Також знаменитість одягнула білу сорочку. Талію Олена Зеленська підкреслила тонким шкіряним ремінцем у коричневому відтінку.

Доповненням до образу стали гірчичні замшеві туфлі та брошка у формі квітки від українського дизайнера Руслана Багінського.

Волосся дружина президента України вклала у легкі локони та зробила натуральний макіяж.

Попередній образ Олени Зеленської у Франції

9 листопада перша леді України виступила з промовою на початку 42-ї сесії Генеральної конференції ЮНЕСКО. Також вона побачила фреску, створену відомим французьким художником вуличного мистецтва Крістіаном Гемі, та урочисто відкрила книжкову полицю у Парижі.

На цій зустрічі Олена Зеленська з'явилася в стильному образі, який складається з двобортного піджака-кімоно від українського бренду The Lake Studio. Цей елемент одягу має квіткову аплікацію із зображенням кульбаби, що символізує сутність сонця, світло та дитячі мрії. Щоб доповнити свій наряд, Зеленська поєднала піджак графітового кольору з вишуканою чорною спідницею-олівцем та водолазкою в тон. Її ансамбль ідеально доповнила пара чорних туфель на шпильці.

Що стосується зачіски, Зеленська накрутила волосся в легкі локони. Для свого макіяжу вона обрала натуральний образ, підкресливши обличчя помадою нюдового відтінку.