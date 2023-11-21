Первая леди впервые за долгое время вышла в свет вместе с мужем. Супруги вместе с Маей Санду принесли лампадки к кресту на Аллее Героев Небесной Сотни.
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Елена Зеленская появилась на публике с мужем
Для памяти погибших Елена Зеленская оделась в полностью черный наряд: широкие брюки, свитер с высокой горловиной, длинное пальто и перчатки. Основной деталью ее образа была брошь в виде карты Украины.
Супруги Зеленских и Майя Санду / Фото с инстаграма первой леди
Первая леди собрала волосы в лаконичный пучок. Изредка она брала мужчину за руку.
Есть страны, которым не приходилось воевать за свободу. Есть люди, чье достоинство никогда не испытывало притеснений. Но только те, кто отвоевывал свободу и достоинство, знают им истинную цену и никогда не отдадут. Мы не отдадим. С Днем Достоинства и Свободы, Украина!
– написала Елена Зеленская.
Супруги Зеленских / Фото с инстаграма первой леди
Предыдущие выходы первой леди
- Елена Зеленская посетила строительную площадку в Василькове – там создают жилье для большой семьи переселенцев. Для этого выхода первая леди избрала зимний обычный образ.
- Перед этим супруга президента с официальным визитом посетила Францию. На церемонию открытия представительства Украинского института она избрала стильный total black образ.
- Также Елена Зеленская встретилась с супругами Макронов – она предстала в бежевом костюме известного украинского бренда The Coat.