Мозгова звернулася до Олександра Пономарьова після інтерв'ю співака про її зраду: "Ти вільний"
Джерело:Олена Мозгова
Українська продюсерка Олена Мозгова пригадала стосунки з співаком Олександром Пономарьовим, який нещодавно заявив, що колишня дружина зрадила його. Тепер Мозгова звернулася до Пономарьова.
Нагадаємо, що артист був одружений двічі – з Оленою Мозговою та Вікторією Мартинюк. Пономарьов ніколи не говорить про особисте життя, але нещодавно натякнув, що має нові стосунки.
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Тепер Олена Мозгова поділилася архівним фото з колишнім цивільним чоловіком.
На чорно-білому кадрі молоді Мозгова та Пономарьов мають стильні образи – Олена одягнена у куртку-косуху та чорні джинси, а Олександр обрав чорну сорочку та штани, а поверх білий піджак.
Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / Фото з її фейстук-сторінки
Під знімком Мозгова зізналася, що пробачила колишньому публічне зізнання про те, що вона йому зрадила. Проте вона вважає, що їхні стосунки були не випадковими.
Я тебе простила. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проаналізувала. Люди зустрічаються не випадково… Ми всі одне для одного урок… Дякую за урок, ти вільний!,
– написала Олена.
Продюсерка додала, що знайшла декілька дуже приємних і красивих спогадів з Пономарьовим, коли шукала фото.
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Що відомо про стосунки Пономарьова та Мозгової: коротко
- Вони були разом протягом 10 років. У них є спільна донька Євгенія, а також співак ставився як до рідної до доньки Мозгової від перших стосунків.
- Два роки тому Олександр Пономарьов пояснював, чому не розповідає про стосунки. Він різко коментував: "Мої особисті справи після попереднього досвіду я тепер на загал не переношу".
- Цю заяву співак зробив після того, як публічно визнав, що поганий порадник у питаннях сім'ї, бо "вже програв з рахунком 2:0". Для нього це досі болюча тема.
- А нещодавно в одному з інтерв'ю Пономарьов розповідав, що його шлюб з Мозговою розпався нібито через зраду продюсерки. При чому, це сталося декілька разів. Вдруге він зраду пробачити не зміг.