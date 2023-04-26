49-річний Олександр Пономарьов вкрай рідко ділиться подробицями особистого життя й майже не дає інтерв'ю. Він розповідає здебільшого про творчість, тоді як 25 квітня, у День доньки, показав рідкісний кадр зі своїми дівчатами та сином.
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Олександр Пономарьов показав усіх трьох дітей
Якщо 16-річний Сашко жив з зірковим батьком у Києві, то доньки – 25-річна Євгенія та 28-річна Зоя, яку Олена Мозгова народила до цивільного шлюбу з Пономарьовим, давно були самостійними й бачилися з ним рідко. На сімейному фото дівчата вразили схожістю, а хлопчик пухнастими кучерями та бейбі-фейсом.
"З Днем доньки", – лаконічно підписав співак.
Олександр Пономарьов з трьома дітьми / Фото з фейсбуку співака
У фейсбуці на сімейний кадр відреагували бурхливо – десятками захоплених коментарів:
- "Молодий багатодітний тато. Щастя вам великого і довгих років життя";
- "Здоров'я міцного вам і вашим дітям. Мирного неба і Божого благословення";
- "Яка радість бачити вас усіх";
- "Нехай ваші донечки будуть щасливі, а Бог дарує їм добру та щедру долю";
- "У чудового талановитого тата прекрасні діти";
- "Щиро вітаю. Яке чудове сімейне фото".
До речі, 25-річчя Євгенія святкувала зовсім нещодавно, у березні. Олександр Пономарьов тоді опублікував фотоколаж з архівних фото, а Олена Мозгова писала, що дуже скучила й любить "назавжди і безумовно". У Сашка, сина артиста від ексдружини Вікторії Мартинюк, день народження був у лютому, йому виповнилося 16, і схожий він більше на маму, ніж на знаменитого батька.