Нагадаємо, що артист був одружений двічі – з Оленою Мозговою та Вікторією Мартинюк. Пономарьов ніколи не говорить про особисте життя, але нещодавно натякнув, що має нові стосунки.

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Тепер Олена Мозгова поділилася архівним фото з колишнім цивільним чоловіком.

На чорно-білому кадрі молоді Мозгова та Пономарьов мають стильні образи – Олена одягнена у куртку-косуху та чорні джинси, а Олександр обрав чорну сорочку та штани, а поверх білий піджак.



Олена Мозгова та Олександр Пономарьов / Фото з її фейстук-сторінки

Під знімком Мозгова зізналася, що пробачила колишньому публічне зізнання про те, що вона йому зрадила. Проте вона вважає, що їхні стосунки були не випадковими.

Я тебе простила. Все перемолотила, все пережила, все передумала, все проаналізувала. Люди зустрічаються не випадково… Ми всі одне для одного урок… Дякую за урок, ти вільний!,

– написала Олена.

Продюсерка додала, що знайшла декілька дуже приємних і красивих спогадів з Пономарьовим, коли шукала фото.

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Що відомо про стосунки Пономарьова та Мозгової: коротко