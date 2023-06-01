Якщо трьох своїх дітей Олександр Пономарьов зрідка показує, то коханих жінок – ніколи. З другою дружиною співак розлучився 11 років тому й відтоді ні з ким не з'являвся на людях. Однак, схоже, серце артиста зайняте.
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Олександр Пономарьов натякнув на нові стосунки
Все в порядку, тому давай це не рухати, щоб воно і далі було в порядку. Я забобонна людина зі студентських років, але розумію, що Біблія пише, що в це вірити не можна,
– жартома прокоментував Олександр Пономарьов.
Тоді як минулі шлюби співак прокоментував охочіше. Він зізнався, що з першою дружиною Оленою Мозговою спілкується рідко, однак до великої війни "чим міг допомагав".
"У мене відбулося так в житті, що зрадили. Я спробував простити, потім ще раз зрадили. Я не зміг простити і пішов. Так відбулося. Я Олену поважаю, вдячний їй за доньку, поважаю її як матір своєї дитини. Тому нічого поганого не хочу про неї говорити. Це було життя", – поділився Олександр Пономарьов.
На Вікторію Мартинюк він нібито теж зла не тримає, однак пояснює, що розійшлися вони, бо вибір став між нею та донькою Женею від Мозгової.
"Не склалося. У мене було помилкове судження, що у 30 років я можу домовитися навіть зі змією, мені здавалося, що я людину зможу змінити. Це була моя помилка. Ми не співпали за характерами. А потім, коли вона сказала: "Обирай – або я, або Женя", донька моя. Женя ж зі мною жила після нашого розлучення з Оленою. Вона не дуже її любила. Я сказав, що доньку я обрати не можу, вона вже обрана. А дружину можу. Так ми і розійшлися", – пояснив артист.
- Нагадаємо, ще два роки тому Олександр Пономарьов пояснював, чому не розповідає про нові стосунки. Він різко коментував: "Мої особисті справи після попереднього досвіду я тепер на загал не переношу. Крапка".
- Цю заяву співак зробив після того, як публічно визнав, що поганий порадник у питаннях сім'ї, бо "вже програв з рахунком 2:0". Для нього це досі болюча тема.