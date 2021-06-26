Відомий український артист Олександр Пономарьов перебував у двох шлюбах, однак всі вони завершилися розлученням. Тепер він приховує особисте життя від публіки.

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Олександр Пономарьов про стосунки

Ходять чутки, що зараз серце виконавця зайняте. Олександр Пономарьов зізнався, що не планує приховувати нову обраницю та свої стосунки. Та розповідати про це артист також не поспішає.

Мої особисті справи після попереднього досвіду я тепер на загал не переношу. Крапка,

– підкреслив Олександр Пономарьов.

Інтерв'ю з Олександром Пономарьовим: дивіться відео онлайн

Особисте життя Олександра Пономарьова