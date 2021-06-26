Відомий український артист Олександр Пономарьов перебував у двох шлюбах, однак всі вони завершилися розлученням. Тепер він приховує особисте життя від публіки.
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Олександр Пономарьов про стосунки
Ходять чутки, що зараз серце виконавця зайняте. Олександр Пономарьов зізнався, що не планує приховувати нову обраницю та свої стосунки. Та розповідати про це артист також не поспішає.
Мої особисті справи після попереднього досвіду я тепер на загал не переношу. Крапка,
– підкреслив Олександр Пономарьов.
Інтерв'ю з Олександром Пономарьовим: дивіться відео онлайн
Особисте життя Олександра Пономарьова
- Знаменитість близько 10 років жив у цивільному шлюбі з продюсеркою Оленою Мозговою, яка народила йому доньку Євгенію. Однак жінка двічі зраджувала Олександру, а тому пара розпалась. Доньку Олександр виховував самостійно.
- Згодом музикант одружився з на 13 років молодшою студенткою Вікторією Мартинюк, від якої виховує сина Олександра. Через шість років сім'я розпалася – внаслідок ультиматуму дружини "донька або я".
- Після розриву Вікторія почала розпускати чутки, що колишній чоловік піднімав на неї руку та зраджував. Пономарьову боляче заторкувати теми сім'ї, адже його досвід родини виявився невдалим.