Олена Кравець зізналась, чому більше не виступає на концертах "Кварталу 95"

14 грудня 2022, 12:30
Читать новость на русском

Джерело:

ютуб-канал Маші Єфросиніної

Акторка та ведуча Олена Кравець вирішила тимчасово призупинити свою участь у концертах "Вечірнього кварталу". Таке рішення вона прийняла після благодійного туру з "Кварталом 95", який відбувся у червні.

Війна змінила кожного з нас. Олена Кравець нещодавно повернулася в Україну, знайшла роботу на телебаченні, однак повертатися у команду "Кварталу 95" наразі не планує. За словами акторки, зараз вона також переживає певні трансформації. 

Читайте також Кричала голосніше, ніж діти, – Олена Кравець згадала, як застрягла у ліфті

Чому Олена Кравець не виступає у "Вечірньому кварталі"

У червні Олена разом з командою була у благодійному турі, а після нього вирішила взяти паузу в роботі. Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям.

Мені вже серйозно треба було розв'язувати питання зі здоров'ям, зі своєю кропив'янкою (шкірне захворювання – 24 канал), бо вона загострилася. У якийсь момент я зрозуміла, що "злітає" з мене все, в чому я вже не я. Не хочу просто проживати життя, коли цінність кожного дня так зросла,
– зізналася Кравець. 

Хвороба прогресувала і Кравець відмовилася від всіх зйомок, оскільки в кадрі почувалася некомфортно. Колеги з "Кварталу 95" з розумінням поставилися до її рішення. Наразі акторка не знає, скільки триватиме така пауза: "Вони знають мене багато років і бачили, що зі мною відбувається". 

Олена Кравець про проблеми зі здоров'ям: дивіться відео онлайн

Тривалий час Кравець з дітьми жила за кордоном. Лише нещодавно вона наважилася повернутися в Україну та знайшла роботу на телебаченні. На телеканалі ДОМ зірка запропонувала проєкт "Тихий вечір" і стала його ведучою. Олена давно мріяла попрацювати саме в такому форматі. 

"Я почала, мені здається, приходити до тями. Написала усім хлопцям з "Кварталу", бо це для мене неймовірна частина життя, ці люди дуже важливі для мене і найяскравіші моменти мого життя пройшли поруч з ними. Я щаслива, що вони мене зрозуміли. Ця біда, яка трапилася з усіма нами, показала мені, що немає часу прикидатися і жити не своє життя", – поділилася Олена. 

Зірки часто говорили про хвороби під час війни

  • Старша донька Олі Полякової – Марія задумується над тим, щоб повернутися в Україну. Дівчина навчається у Лондоні, але зараз у неї почалися проблеми зі шкірою, що є нестерпним.
  • Українська акторка Катерина Тишкевич страждає на сильний головний більше вже понад 8 років. Ніякі лікарі та медикаменти не можуть абсолютно справитися з недугою. В актриси навіть були думки про самогубство.
  • Блогерка і журналістка Раміна Есхакзай розповідала про те, як стрес під час війни вплинув на її здоров'я. Щоб повернути той зовнішній вигляд, який був до 24 лютого, дівчині довелося звернутися до лікаря.

Автор: Христина Кобак