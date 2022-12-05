Раніше Олена Кравець розповідала, що планує повернутися в Україну восени. Хоча це сталося трішки пізніше, але акторка все-таки продовжує будувати кар'єру вдома.

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Олена Кравець повернулася в Україну

До повномасштабної війни Кравець працювала у "Кварталі 95", який транслювали на "1+1". Тепер акторка знайшла роботу на телеканалі ДОМ. 3 грудня там відбулася прем'єра авторського проєкту Олени – "Тихий вечір з Оленою Кравець". Гостями першого випуску стали міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, американський комік Девід Леттерман, волонтер і ведучий Денис Христов та співак Сергій Бабкін.

Коли здійснюються мрії, це не одразу усвідомлюєш. Потім вже згадуєш, скільки разів уявляла цей момент, бачила все до деталей у своїх фантазіях. Водночас згадуєш, скільки разів відмовлялася від реалізації намріяного через безмежну кількість "так, але...", через нестачу сміливості та одвічне "не на часі". Війна навчила мене не відкладати життя на потім, а робити те, у що вірю,

– поділилася Кравець.

Тепер її авторська програма виходитиме на телеканалі ДОМ щосуботи.

Нагадаємо, після закриття телеканалу "Україна" ведучі Володимир Остапчук та Лілія Ребрик також почали працювати на телеканалі ДОМ.