Війна змінила кожного з нас. Олена Кравець нещодавно повернулася в Україну, знайшла роботу на телебаченні, однак повертатися у команду "Кварталу 95" наразі не планує. За словами акторки, зараз вона також переживає певні трансформації.

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Чому Олена Кравець не виступає у "Вечірньому кварталі"

У червні Олена разом з командою була у благодійному турі, а після нього вирішила взяти паузу в роботі. Причиною цього стали проблеми зі здоров'ям.

Мені вже серйозно треба було розв'язувати питання зі здоров'ям, зі своєю кропив'янкою (шкірне захворювання – 24 канал), бо вона загострилася. У якийсь момент я зрозуміла, що "злітає" з мене все, в чому я вже не я. Не хочу просто проживати життя, коли цінність кожного дня так зросла,

– зізналася Кравець.

Хвороба прогресувала і Кравець відмовилася від всіх зйомок, оскільки в кадрі почувалася некомфортно. Колеги з "Кварталу 95" з розумінням поставилися до її рішення. Наразі акторка не знає, скільки триватиме така пауза: "Вони знають мене багато років і бачили, що зі мною відбувається".

Олена Кравець про проблеми зі здоров'ям: дивіться відео онлайн

Тривалий час Кравець з дітьми жила за кордоном. Лише нещодавно вона наважилася повернутися в Україну та знайшла роботу на телебаченні. На телеканалі ДОМ зірка запропонувала проєкт "Тихий вечір" і стала його ведучою. Олена давно мріяла попрацювати саме в такому форматі.

"Я почала, мені здається, приходити до тями. Написала усім хлопцям з "Кварталу", бо це для мене неймовірна частина життя, ці люди дуже важливі для мене і найяскравіші моменти мого життя пройшли поруч з ними. Я щаслива, що вони мене зрозуміли. Ця біда, яка трапилася з усіма нами, показала мені, що немає часу прикидатися і жити не своє життя", – поділилася Олена.

Зірки часто говорили про хвороби під час війни