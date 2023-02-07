Вона розумніше, – Олена Кравець натякнула, що Зеленська жартує краще за президента

З нагоди 45-річчя Олени Зеленської акторка студії "Квартал 95" Олена Кравець поділилася зворушливими спогадами про подругу. Вона похвалила її за тонкі жарти та захопилася тим, як розкрилася за час повномасштабної війни.

Олена Кравець назвала Зеленську витонченою, мудрою, внутрішньо спокійною, зваженою в думках і словах, по-діловому стриманою та глибшою, ніж здається. Зірка розповіла, що на гастролях "Вечірнього кварталу" вона завжди читала, тож гумор у неї делікатніший, ніж у президента Зеленського.

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Олена Кравець тепло висловилася про Зеленську

"Володимир жартував завжди частіше, а Олена – розумніше. Ну, тобто у неї були такі тонкі жарти", – прокоментувала Олена Кравець. Вона також тепло відгукується про її стосунки з чоловіком-президентом, адже в них безумовна любов.

Вона завжди підтримувала Володимира, і він дуже ніжно ставився до неї. Мені взагалі здавалося, що так не буває… Вона сімейна людина. Діти, вечері, дуже смачно готує,

– наголосила Олена Кравець.

Однак навіть для близької подруги Олена Зеленська розкрилася по-новому після вторгнення Росії. Вона хоч інтроверт, але зуміла стати потужною фігурою у світі.

"Навіть вона не уявляла, як вона може реалізуватися, розкритися, і якою силою вона наділена. Для її природи, для її натури, дуже інтровертної, це був виклик", – захопилася Олена Кравець.