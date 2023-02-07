Елена Кравец назвала Зеленскую утонченной, мудрой, внутренне спокойной, взвешенной в мыслях и словах, по-деловому сдержанной и более глубокой, чем кажется. Звезда рассказала, что на гастролях "Вечернего квартала" она всегда читала, так что юмор у нее более деликатный, чем у президента Зеленского.

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Елена Кравец тепло высказалась о Зеленской

"Владимир шутил всегда чаще, а Елена – умнее. Ну, то есть у нее были такие тонкие шутки", – прокомментировала Елена Кравец. Она также тепло отзывается о ее отношениях с мужем-президентом, ведь у них безусловная любовь.

Она всегда поддерживала Владимира, и он очень нежно относился к ней. Мне вообще казалось, что так не бывает. Она семейный человек. Дети, ужины, очень вкусно готовит,

– подчеркнула Елена Кравец.

Однако даже для близкой подруги Елена Зеленская открылась по-новому после вторжения России. Она хоть интроверт, но смогла стать мощной фигурой в мире.

"Даже она не представляла, как она может реализоваться, раскрыться, и какой силой она наделена. Для ее природы, для ее натуры, очень интровертной, это был вызов", – восхитилась Елена Кравец.