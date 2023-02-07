Олена Кравець назвала Зеленську витонченою, мудрою, внутрішньо спокійною, зваженою в думках і словах, по-діловому стриманою та глибшою, ніж здається. Зірка розповіла, що на гастролях "Вечірнього кварталу" вона завжди читала, тож гумор у неї делікатніший, ніж у президента Зеленського.

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Олена Кравець тепло висловилася про Зеленську

"Володимир жартував завжди частіше, а Олена – розумніше. Ну, тобто у неї були такі тонкі жарти", – прокоментувала Олена Кравець. Вона також тепло відгукується про її стосунки з чоловіком-президентом, адже в них безумовна любов.

Вона завжди підтримувала Володимира, і він дуже ніжно ставився до неї. Мені взагалі здавалося, що так не буває… Вона сімейна людина. Діти, вечері, дуже смачно готує,

– наголосила Олена Кравець.

Однак навіть для близької подруги Олена Зеленська розкрилася по-новому після вторгнення Росії. Вона хоч інтроверт, але зуміла стати потужною фігурою у світі.

"Навіть вона не уявляла, як вона може реалізуватися, розкритися, і якою силою вона наділена. Для її природи, для її натури, дуже інтровертної, це був виклик", – захопилася Олена Кравець.