Фотографією з двійнятами Іваном та Катериною знаменитість поділилася в Інстаграмі. Додамо, що молодших дітей Кравець не часто можна побачити у соцмережах, водночас її старша донька Марія часто показується підписникам.

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Як виглядають молодші діти Кравець

Перед камерою дітлахи Олени Кравець позували в українському вбранні. Маленька Катя була одягнена у вишиту сукню та віночок, а Іван позував у вишиванці. Додамо, що двійнятам вже 6 років.



Діти Олени Кравець / Фото з її інстаграму

Зіркова мама поділилася у соцмережах, що шукає для молодших дітей літній табір. "Провела певний час в пошуках дитячого табору, першого в житті моїх дітей. Задача була не з легких, якщо чесно", – написала акторка.

Кравець хотіла, щоб довкола табору були гарні краєвиди, смачно готували, а ще – аби він слідував українським традиціям. "Шукала такий, щоб очі їхні милувалися краєвидами, рученята могли доторкнутися до стародавніх ремесл, в серце – до витоків та традицій. А ще щоб було так само смачно та спокійно, як у бабусі", – написала вона.



Діти Олени Кравець / Фото з її інстаграму

Зрештою Олена Кравець знайшла для двійнят дитячий табір, який підійшов їй.

Нагадаємо, що телеведуча має ще одну доньку – Марію. 20-річна красуня часто показує свої фото у соцмережах та активно веде Інстаграм.

Додамо, що дівчина з 15 років живе сама. З батьківського дому вона з'їхала на Лук'янівку, але згодом повернулася у квартиру батьків, адже в її будинок влучила ракета.

Крім того, раніше старша донька Кравець зізнавалася, що не святкувала своє 20-річчя. Все через те, що вона народилася в день, коли Росія розв'язала повномасштабну війну – 24 лютого.