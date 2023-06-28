Фотографией с двойняшками Иваном и Екатериной знаменитость поделилась в Инстаграме. Добавим, что младших детей Кравец не часто можно увидеть в соцсетях, в то же время ее старшая дочь Мария часто показывается подписчикам.

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Как выглядят младшие дети Кравец

Перед камерой дети Елены Кравец позировали в украинском наряде. Маленькая Катя была одета в вышитое платье и венчик, а Иван позировал в вышиванке. Добавим, что двойняшкам уже 6 лет.



Дети Елены Кравец / Фото с ее инстаграма

Звездная мама поделилась в соцсетях, что ищет для младших детей летний лагерь. "Провела время в поисках детского лагеря, первого в жизни моих детей. Задача была не из легких, если честно", – написала актриса.

Кравец хотела, чтобы вокруг лагеря были красивые виды, вкусно готовили, а еще – чтобы он следовал украинским традициям. "Искала такой, чтобы глаза их любовались пейзажами, ручонки могли прикоснуться к древним ремеслам, в сердце – к истокам и традициям. А еще чтобы было так же вкусно и спокойно, как у бабушки", – написала она.



Дети Елены Кравец / Фото с ее инстаграма

В конце концов Елена Кравец нашла для близнецов подошедший ей детский лагерь.

Напомним, что у телеведущей еще одна дочь – Мария. 20-летняя красавица часто показывает свои фото в соцсетях и активно ведет "Инстаграм".

Добавим, что девочка с 15 лет живет сама. Из родительского дома она съехала на Лукьяновку, но потом вернулась в квартиру родителей, ведь в ее дом попала ракета.

Кроме того, ранее старшая дочь Кравец признавалась, что не праздновала свое 20-летие. Все потому, что она родилась в день, когда Россия развязала полномасштабную войну – 24 февраля.