В Instagram дівчина поділилася кадрами, як насолоджується сонячними днями у Києві та проводить час з друзями. Зараз Маша живе в Києві, хоча на початку війни була якийсь час за кордоном.

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Старша донька телеведучої позувала на терасі ресторану в стильному та доволі зухвалому образі — чорному відвертому топі та зеленій атласній спідниці.

Свій образ Марія Кравець доповнила аксесуарами та чорною маленькою сумкою на плече. "Трохи позитивних моментів за цей безсонний місяць", – підписала фото дівчина.



Маша Кравець у Києві / Фото з її інстаграму

Зіркова мама Олена Кравець відреагувала на нові фото доньки. Вона написала дуже лаконічно: "Моя любов". Дівчина відповіла їй емоджі з сердечками.

Також Марія додала фото, на якому позує біля дзеркала. Донька ведучої показалася у чорній футболці та чорній довгій спідниці.



Маша Кравець / Фото з її інстаграм-сторіс

Нагадаємо, що старша донька Олени Кравець з 15 років живе сама. З батьківського дому Марія з'їхала на Лук'янівку, але тепер повернулася у квартиру батьків після вторгнення Росії. Адже в її будинок влучила ракета.

Раніше донька Кравець зізнавалася, що не святкувала своє 20-річчя. Все через те, що вона народилася в день, коли Росія розв'язала повномасштабну війну – 24 лютого.