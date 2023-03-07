Донька Олени Кравець, якій у річницю вторгнення виповнилося 20, після 5 років самостійного життя знову мешкає з батьками, молодшими братом і сестрою. Усе тому, що дівчині немає куди повертатися. ЖК, в якому Маша жила з подругою, у червні "денацифікувала" Росія, вбивши одного мирного мешканця.

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У будинок доньки Олени Кравець влучила ракета

Прилетіла ракета в цей будинок. Він не був зруйнований… Це на Лук'янівці було. Ми розуміли, що вона там не залишиться,

– прокоментувала Олена Кравець.

Вона, схоже, рада тому, що старша донька повернулася додому, адже Маша охоче допомагає з молодшими.

"Маша іноді просто виявляє дива терпіння і зібраності: "Мамо, йди! Я з ними залишусь", "Просто залиши мені цей посуд. Все, йди". Вона відчуває, що я десь на межі буваю чи тато", – поділилася телеведуча.

Донька Олени Кравець Маша / Фото з інстаграму дівчини

Нагадаємо, що в Олени Кравець є розкішний котедж на Лівому березі Києва, на Осокорках. Він розташований серед густої зелені всього за 50 метрів від води, а в самому комплексі є великий басейн та гавань для яхт, катерів.