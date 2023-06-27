У соцмережах дружина Тараса Тополі показала дітей. На фото навіть присутня донька Марія, обличчя якої зіркове подружжя довго приховувало.

До теми Просто копія мами: Анна Кошмал зворушливо привітала сина у його день народження

Сім’я прогулялася у одному з парків у США. Alyosha показала всіх трьох дітей – Романа, Марка та Марію.



Alyosha показала дітей від Тараса Тополі / Фото з її інстаграму

Alyosha відповіла хейтерам

Зірка зізналася, що їй у коментарях пишуть – як вона може показувати радісне життя, коли в Україні війна, а вона в цей час в Америці.

Співачка вирішила відповісти хейтерам. За її словами, якби всі українці усвідомлювали небезпеку для своїх дітей, то вони б теж вивезли їх за кордон чи на Західну Україну.

Ви маєте інтернет, щоб писати мені ці коментарі, але не маєте усвідомлення, що ваші діти не захищені… Це прикро… Але так (якщо ви вивезете дітей, – 24 Канал) вони можуть насолоджуватись дитинством,

– заявила Alyosha.

Артистка подякувала долі, що змогла вивезти свою малечу.

"Повірте, серце страждає не менше за ваші серця… Це тяжко, жити інакше, не бачити рідних людей, найдорожчих", – написала вона.

Зіркова мама додала, що радість приносить те, що її діти посміхаються.

"Не треба негативу, люди, будьмо людьми! З нашої нації і з наших випробувань тільки починається велика зміна світу. Далі буде… Трохи щастя в стрічку, вміти радіти за інших – це людяно!", – висловилася Alyosha.

Цікаво Не могла себе стримати, – Злата Огнєвіч розповіла, як накинулася на росіянку за кордоном

До слова, після 24 лютого артистка з дітьми переїхала в США, де живе мама Тараса. Водночас Тополя став на захист України – вступив до лав територіальної оборони.

У жовтні минулого року Тополя вперше з початку великої війни зустрівся з дітьми, вони не бачилися понад півроку. Він полетів в Америку після того, як за наказом головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного гурт "Антитіла" вивели з Харківської області.