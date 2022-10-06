Телеведучий Олексій Суханов емігрував до України з Росії саме через політичні мотиви у 2014 році. Він остаточно вирішив, що не повернеться додому.
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Суханов згадав розмову з мамою
Олексій Суханов зізнався, що нікого зі своїх близьких у Росії не хоче засуджувати. Але свої пріоритети він визначив.
"Я нікого не звинувачую і, зокрема, своїх батьків. Таке не можна робити. Просто я визначився. І в нас різні дороги", – зауважив телеведучий. Зі сльозами на очах він згадав розмову з мамою 24 лютого.
Мама на початку повномасштабного вторгнення зателефонувала і сказала: "Давай вже повертайся додому". Я відповідаю: "Тобто? Мій дім тут. Може, ти досі цього не зрозуміла з 2014 року, але мій дім тут. І в мене немає іншого дому",
– сказав тоді Суханов.
Що раніше Олексій Суханов розповідав про Росію
- Телеведучий більше взагалі не спілкується з рідними в Росії. Знову ж таки, він їх не засуджує. "Десь на другий тиждень був дзвінок. Було запитання: "Як у тебе там справи?" Я кажу, що ось, росіяни бомблять, ми в бомбосховищі зараз, на станції метро. "Ну все, па-па"".
- Олексій Суханов також досі має російський паспорт. Але він підкреслив, що підписав офіційну заяву, в якій пообіцяв забути про свій російський паспорт і не користуватися ним. Адже чоловік користується українськими документами й не шкодує про це.