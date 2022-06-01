Телеведучий Олексій Суханов зберіг свій російський паспорт, адже народився й жив у Росії до 2014 року. Він пояснив, чому досі тримає його в себе.

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Олексій Суханов про російський паспорт

Ведучий зізнався, що хотів спалити російський паспорт, але залишив його. На цей документ оформлена квартира Олексія в Юрмалі.

Я його хотів спочатку спалити. Але я його не спалив. Загорнув у папір і поклав. Квартира в Юрмалі в мене оформлена на російський паспорт. Я не знаю, чи він буде необхідний, чи треба його надати латвійській стороні для переоформлення. Це мене стримує від того, щоб його викинути або написати: "Путін – х*йло" і надіслати до російського посольства,

– зізнався Суханов.

Шоумен додав, що має два російських паспорти через такі правила в Росії. З 2012 року він виїжджав з країни частіше, ніж тричі на місяць: "З 2012 року по 2014 я жив на дві країни: тиждень у Києві, тиждень у Москві, тому у мене два російських паспорти".

Чому ведучий не виїхав з України у перші дні війни

Олексій Суханов розповів, що навіть не думав виїжджати з України й тим паче виїхати до Росії.

"Одна знайома мені зателефонувала на початку війни й питає: "А чому ти не виїжджаєш?". Я їй відповів: "А як я можу виїхати? Я взагалі не бачу сенсу виїжджати. Тут я живу, тут я працюю, тут мій дім. Куди ж я поїду?!". Вона мені каже: "Та ну виїжджай, у тебе є російський паспорт, ти по ньому можеш виїхати!". Я просто поклав слухавку після цих слів", – зізнався чоловік.

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