Ведучий Олексій Суханов виїхав з росії ще у 2014 році й став на бік України. Він зізнався, чи не пошкодував про те, що отримав українське громадянство прямо напередодні повномасштабного вторгнення.

До теми Затримали в аеропорту: Філіпа Кіркорова не пустили в Молдову

Олексій Суханов про українське громадянство

Телеведучий розповів, що коли йому подзвонили й запитали, чому він не виїхав з України попри таку можливість – він поклав слухавку.

У 2014 році я став на бік України не для того, щоб шкодувати. Паспорт, який я нарешті отримав в січні – для мене вкрай важливий документ, як і саме громадянство. В мене жодної думки не було про те, щоб виїхати,

– зізнався Олексій Суханов.

Шоумен додав, що не може зрадити Україну та підірвати довіру до себе. Паспорт для нього – вкрай важливий.

"Я залишився тут і маю тут бути, тому що мені Україна довірила бути своїм громадянином. Як я можу її підставити?! Тоді я буду конченою тварюкою. Як я можу так зробити?! Я в Україні і буду тут залишатись, тому що я дуже хочу, щоб вона остаточно стала європейською, щоб перемогла всю цю рашистську гидоту. Це для мене найголовніше зараз, і мені це дійсно болить. Скажіть мені, якою людиною треба бути, якщо тобі люди довіряють, а ти в найскладніші часи тікаєш?! Це ж бл**ство якесь!" – емоційно висловився Суханов.

В Суханова досі російський паспорт