Росія щодня продовжує демонструвати, що вона є країною-терористом. Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю загинула мирна жінка, постраждала щонайменше 21 людна. Рятувальники та місцеві жителі продовжують розбирати завали.

До теми У Запоріжжі вдруге за ранок пролунали вибухи – окупанти знову вдарили ракетами

О 6:15 від глави ОВА Олександра Старуха надійшло повідомлення про ракетні обстріли міста. Російські військові атакували інфраструктурні об'єкти в обласному центрі. Згодом секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв повідомив, що внаслідок обстрілу спалахнули житлові будинки в місті, зруйновані цілі під'їзди.

Станом на 12:00 7 людей госпіталізовані до лікарні з різними ступенями важкості. Серед них – трирічна дівчинка. За словами глави ОВА, кількість постраждалих може змінюватися. Рятувальна операція триває.

На ракетний удар по Запоріжжю відреагував глава ОП Андрій Єрмак: "Божевільні боягузи. Російське питання необхідно вирішити раз і назавжди. Робити це можна лише силою. Зброя, санкції, ізоляція".

Як реагують на обстріл українські зірки

Яніна Соколова: "Потвори вдарили по моєму рідному місту Запоріжжю. Зокрема по вулиці Сталеварів зі сторони проспекту Соборного, де я прожила 18 років свого життя. Вулиця, яку я знаю по міліметру і пам'ятаю всі тріщини на асфальті. Є загиблі. Пошукові операції тривають. Під завалами люди.