Макс Барських відправився у благодійний тур Німеччиною, щоб зібрати кошти на підтримку України. Однак він використовує всі можливі способи, щоб допомогти батьківщині.

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Картину Макса Барських покажуть в Німеччині

Нещодавно Макс Барських був у Сполучених Штатах Америки, де йому запропонували намалювати картину, присвячену Україні. Артист літав туди, щоб розповісти про війну на музичній конференції перед премією Billboard Music Awards 2022. Музикант намалював картину "Colours Of Freedom" ("Кольори Свободи"). Полотно стало частиною арт-проєкту Барських Nick Vangard.

Картину виконавця представлять разом з роботами всесвітньо відомих митців: Майка Рідера, Найли Оп'янги, Гуччі Хост, Абі Саламі, Бенксі.

Виставку можна буде побачити з 3 по 7 червня в Лос-Анджелесі за адресою 6150 Wilshire Blvd. Також картину можна придбати. Частину вторгованих коштів направлять на гуманітарну допомогу для українців.

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Макс Барських та війна в Україні