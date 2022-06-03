Телеведущий Алексей Суханов родился и жил в России до 2014 года. Так что в стране-агрессорке у него остались родственники.

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Алексей Суханов о родственниках из России

Ведущий признался, что вообще не общается с родными из России. Он прекратил связь с первого дня полномасштабного вторжения, хотя имел короткий разговор с родней.

Где-то на вторую неделю был звонок, не буду конкретизировать, кто это был, из-за тамошней ситуации. Был вопрос: "Как у тебя там дела?" Я говорю, что вот, россияне бомбят, мы в бомбоубежище сейчас, на станции метро. "Ну все, па-па",

– рассказал Алексей Суханов.

Муж поделился, что не держит обиды или зла на своих родственников: "Я не осуждаю, я не обижаюсь вообще честно, никакой обиды. Война многое изменила".

Полное интервью с Алексеем Сухановым: смотрите видео онлайн

Отметим, Наталья Могилевская также рассказывала о родственниках из России. В частности, о родном брате, который отказывается верить звездной сестре. Он заявляет, что Могилевская посылает ему фейковые и старые видео. "Пропаганда очень сильная, профессиональная, поэтому люди действительно зомбированы. За два месяца войны только слепой, глухой и тупой не понял, что происходит".

Напомним, Алексей Суханов до сих пор имеет российский паспорт. Он хотел сжечь или испортить документ, но пока воздержался. На него у него записанная квартира.

"Я его хотел сначала сжечь. Но я его не сжег. Завернул в бумагу и положил. Квартира в Юрмале у меня оформлена на российский паспорт. Я не знаю, будет ли он необходим, нужно ли его предоставить латвийской стороне для переоформления. Это меня сдерживает от того, чтобы его выбросить или написать: "Путин – х*йло" и отправить в российское посольство", – признавался Алексей.