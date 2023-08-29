Раніше чоловік розповідав, що хотів спалити його, але все ж "загорнув у папір і поклав". Він пояснив, що має квартиру, записану на цей документ. У ексклюзивному інтерв'ю для 24 Каналу Олексій зізнався, що зараз з його російським паспортом.

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Що з російським паспортом Олексія Суханова

Чоловік заявив, що знищив документ, оскільки той йому більше не потрібен.

Я дав офіційну обіцянку Україні, державі, своїм нинішнім землякам. Для мене честь бути земляком українців, тому я більше ніколи не скористаюсь тим документом. Тож я його знищив, нікому про це не казав, вважаю, що і не треба про це говорити, щоб це не було використано у розрізі "Суханов робить шоу", Суханов ніколи не влаштовував жодного шоу! Я тихо позбавився його, чим поклав край усьому, що мене пов'язувало з Росією,

– зазначив ведучий.

До слова, Олексій отримав українське громадянство та паспорт в січні 2022 року.

Повне інтерв'ю з Олексієм Сухановим читайте в рамках проєкту "Інтерв'ю24"

Зазначимо, раніше телеведучий розповів, що перестав спілкуватися зі своїми рідними та близькими, які живуть в Росії. Йому було важко прийняти таке рішення, проте він не міг зробити інакше. Для Суханова це принципова позиція.

"Бувають моменти в житті, і я шкодую, якщо відверто, що таке сталося, коли сторонні стають рідними, а рідні не доводять свою спорідненість", – сказав тоді чоловік.

Попри це у розмові з Адою Роговцевою Олексій зі сльозами на очах розповів про день народження своєї мами, яка продовжує жити в Росії. Ведучий не зміг перебороти себе та зателефонувати до неї у свято. Водночас телеведучий зауважив, що йому це досі "болить".