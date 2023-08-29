Раньше мужчина рассказывал, что хотел сжечь его, но все же "завернул в бумагу и положил". Он тогда объяснил, что у него есть квартира, записанная на этот документ. В эксклюзивном интервью для 24 Канала Алексей признался, что сейчас с его русским паспортом.

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Что с российским паспортом Алексея Суханова

Мужчина заявил, что уничтожил документ, поскольку он ему больше не нужен.

Я дал официальное обещание Украине, государству, своим землякам. Для меня честь быть земляком украинцев, поэтому я больше никогда не воспользуюсь этим документом. Так что я его уничтожил, никому об этом не говорил, считаю, что и не надо об этом говорить, чтобы это не было использовано в разрезе "Суханов делает шоу", Суханов никогда не устраивал ни одного шоу! Я тихо лишился его, чем положил конец всему, что меня связывало с Россией,

– отметил ведущий.

Кстати, Алексей получил украинское гражданство и паспорт в январе 2022 года.

Полное интервью с Алексеем Сухановым читайте в рамках проекта "Интервью24"

Отметим, ранее телеведущий рассказал, что перестал общаться со своими родными и близкими, которые живут в России. Ему было тяжело принять такое решение, однако он не мог поступить иначе. Для Суханова это принципиальная позиция.

"Бывают моменты в жизни, и я сожалею, если откровенно, что такое произошло, когда посторонние становятся родными, а родные не доказывают свое родство", – сказал мужчина.

Несмотря на это, в разговоре с Адой Роговцевой Алексей со слезами на глазах рассказал о дне рождения своей мамы, которая продолжает жить в России. Ведущий не смог преодолеть себя и позвонить ей по телефону, чтобы поздравить с праздником. В то же время телеведущий отметил, что ему это до сих пор "болит".