Олексій Дурнєв висловився про "хімію" з Астаф'євою та зізнався, чому не закохається в Кароль

Блогер Олексій Дурнєв прокоментував особисте життя та стосунки зі знаменитостями. Він зізнався, які у нього стосунки з Дашею Астаф'євою і заявив, чому не зможе закохатися в Тіну Кароль.

Відомий український блогер Олексій Дурнєв дав інтерв'ю Маші Єфросиніній, у якому прочинив завісу особистого життя. Він поділився, які дівчата йому подобаються, та чи відчуває він щось до Даші Астаф'євої.

Читайте також У піжамі: дівчина Володимира Остапчука показалась разом з шоуменом на нових кадрах

Олексій Дурнєв про стосунки з Астаф'євою

Маша Єфросиніна зауважила, що між Олексієм та Дашею Астаф'євою помітна "хімія", коли вони перебувають разом. Але блогер спростував чутки про їхній роман.

Вона мені дуже приємна, вона мені подобається. І як жінка, як друг. Я її знаю дуже давно, був період, коли у неї не було хлопця, а я все одно до неї не залицявся. Вона мені більше подобається як друг,

– зізнався Дурнєв.

Чому Дурнєв не залицявся б до Кароль

, Даша Астаф'єва зараз перебуває у стосунках. Вона розповідала, що ділиться зізнаннями про особисте неохоче , бо вважає, що це не на часі зараз. Але визнає, що з новим партнером переживає багато щасливих моментів.

Єфросиніна припустила, що Олексію варто було б побудувати стосунки із зіркою чи медійною персоною. Як приклад, вона запропонувала Тіну Кароль.

Мені подобаються дівчата молодші. Тіна Кароль для мене, начебто з мамою в один клас ходила,

– пожартував блогер.

36-річний Дурнєв додав, що йому до вподоби дівчата віком 25 років. "Ти так відчуваєш себе молодше у тому числі. Це приємно, може, є така потреба. Не пригадаю, щоб я зацікавився жінкою свого віку. Крім Даші, звісно, Даша особлива", – зауважив Олексій.

Інтерв'ю Олексія Дурнєва: дивіться відео онлайн

Що відомо про особисте життя Олексія Дурнєва