Соцмережами розлетілося відео, де 36-річний ведучий Олексій Дурнєв вечеряє у Чернівцях з блогеркою Дашею Майоровою, інстаграм-аудиторія якої налічує 239 тисяч. Вони замовили столик на терасі ресторану й потрапили в об'єктив перехожих, передає 24 канал.

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Після цього Дурнєв і Майорова відправилися в гори – публікували сторіс з одного й того ж котеджу в горах. Цікаво, що ліжко в номері з панорамними вікнами було двоспальне.

Як Олексій Дурнєв коментує свій роман з б'юті-блогеркою

Шановні, у тіктоці завірусилось відео, де я з Дашею в ресторані. Дівчата вже пишуть мені прокляття. Хочу зазначити, що ми просто приятелі і через те разом вечеряли,

– виправдався Олексій Дурнєв в інстаграмі.

Олексій Дурнєв про роман з Дашею Майоровою / Скриншот з інстаграм-сторіс ведучого

Б'юті-блогерка Даша Майорова теж не оминула увагою ажіотаж довкола її вечері та вікенду з Олексієм Дурнєвим. "Шановні фанатки, угомоніть свої таланти", – написала Даша Майорова в інстаграм-сторіс. Вона також прикріпила відео, де підколює ютубера через те, що його бачили з "гарною талановитою" дівчиною, а він усміхається й обіймає її у відповідь.

Цікаво! Даша Майорова – українська інстаграм-інфлюенсерка, блогерка, з 1,6-мільйонною аудиторією в тіктоці. Дівчина родом з Кременчука. Вона відома своїми яскравими мейкапами та б'юті-лайфхаками.