Известный украинский блогер Алексей Дурнев дал интервью Маше Ефросининой, в котором приоткрыл занавес личной жизни. Он поделился, какие девушки ему нравятся, и чувствует ли он что-нибудь к Даше Астафьевой.

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Алексей Дурнев об отношениях с Астафьевой

Маша Ефросинина заметила, что между Алексеем и Дашей Астафьевой видна "химия", когда они находятся вместе. Но блоггер опроверг слухи об их романе.

Она мне очень приятна, мне нравится. И как женщина как друг. Я ее знаю очень давно, был период, когда у нее не было парня, а я все равно за ней не ухаживал. Она мне больше нравится как друг,

– признался Дурнев.

Напомним, Даша Астафьева сейчас находится в отношениях. Она рассказывала, что делится признаниями о личном неохоте, потому что считает, что это не ко времени сейчас. Но признает, что с новым партнером переживает множество счастливых моментов.

Почему Дурнев не ухаживал бы за Кароль

Ефросинина предположила, что Алексею следовало бы выстроить отношения со звездой или медийной персоной. В качестве примера она предложила Тину Кароль.

Мне нравятся девушки помоложе. Тина Кароль для меня, будто с мамой в один класс ходила,

– пошутил блоггер.

36-летний Дурнев добавил, что ему нравится девушки в возрасте 25 лет. "Ты так чувствуешь себя младше в том числе. Это приятно, может, есть такая потребность. Не припомню, чтобы я заинтересовался женщиной своего возраста. Кроме Даши, конечно, Даша особенная", – заметил Алексей.

Интервью Алексея Дурнева: смотрите видео онлайн

Что известно о личной жизни Алексея Дурнева