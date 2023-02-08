Відомий український блогер Олексій Дурнєв дав інтерв'ю Маші Єфросиніній, у якому прочинив завісу особистого життя. Він поділився, які дівчата йому подобаються, та чи відчуває він щось до Даші Астаф'євої.
Читайте також У піжамі: дівчина Володимира Остапчука показалась разом з шоуменом на нових кадрах
Олексій Дурнєв про стосунки з Астаф'євою
Маша Єфросиніна зауважила, що між Олексієм та Дашею Астаф'євою помітна "хімія", коли вони перебувають разом. Але блогер спростував чутки про їхній роман.
Вона мені дуже приємна, вона мені подобається. І як жінка, як друг. Я її знаю дуже давно, був період, коли у неї не було хлопця, а я все одно до неї не залицявся. Вона мені більше подобається як друг,
– зізнався Дурнєв.
Чому Дурнєв не залицявся б до Кароль
Єфросиніна припустила, що Олексію варто було б побудувати стосунки із зіркою чи медійною персоною. Як приклад, вона запропонувала Тіну Кароль.
Мені подобаються дівчата молодші. Тіна Кароль для мене, начебто з мамою в один клас ходила,
– пожартував блогер.
36-річний Дурнєв додав, що йому до вподоби дівчата віком 25 років. "Ти так відчуваєш себе молодше у тому числі. Це приємно, може, є така потреба. Не пригадаю, щоб я зацікавився жінкою свого віку. Крім Даші, звісно, Даша особлива", – зауважив Олексій.
Інтерв'ю Олексія Дурнєва: дивіться відео онлайн
Що відомо про особисте життя Олексія Дурнєва
- У жовтні Олексію Дурнєву приписали роман з б'юті-блогеркою Дашею Майоровою. Їх побачили разом за вечерею в Чернівцях. Та обоє інстаграм-зірок спростували чутки та заявили, що просто товаришують.
- Також Олексій Дурнєв зізнавався, що подумував стати черговим героєм реаліті-шоу "Холостяк". Але його не задовольнила сума, яку б він отримав за участь у проєкті – вона була вчетверо менша, ніж очікував блогер.