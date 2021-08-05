Для святкового образу Олександра обрала зручний одяг: лосини, білу футболку і кепку та зручні кросівки. Зовсім скоро артистка вийде на паркет "Танців з зірками", адже стала там учасницею, тому Олександра вразила підтягнутими та спортивними формами.

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На честь свого дня народження, яке було 2 дні тому, вона подякувала усім прихильникам та рідним за щирі привітання і додала, щоб люди не ображались, якщо вона їм не відповіла.

"Увійшла в новий рік. Вдячна тим, хто крокує поруч! Вдячна тим, хто приєднається незабаром! Я не можу дочекатися, щоб побачити, куди нас ця дорога приведе. До дня народження я побажала тільки одного: щоб всі мої люди були здорові і щасливі. Цілую-обіймаю вас і дякую за привітання! Не ображайтеся, якщо не відповіла. У мене все ж мінівідпустка", – прокоментувала зірка.

Позаду неї можна побачити великий та грандіозний водоспад, який не нагадує жоден з українських. Ймовірно, Зарицька відправилась за кордон у компанії свого таємничого бойфренда.



Олександра Зарицька на відпочинку / Фото з інстаграму KAZKA

Реакція мережі

Фанати позитивно відреагували на рідкісний знімок Зарицької з відпочинку та поцікавились, чи часом не побажала собі у свято Олександра перемогу на "Танцях з зірками 2021". Колеги артистки, такі як Леся Нікітюк, Мішель Андраде, Аліна Байкова та Lida Lee залишили їй у коментарях захоплені "емоджі".