Мріємо, що тоді вже буде перемога, – солістка KAZKA розсекретила, коли відбудеться її весілля

Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька повідомила, коли виходить заміж за свого коханого Павла Тараненка.

Раніше Заріцька ділилась, що вони з нареченим хочуть провести весілля в українському Криму. Однак, наразі закохані внесли деякі корективи у свої плани.

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Солістка гурту KAZKA повідомила, коли планують весілля зі своїм нареченим Павлом Тараненком. За словами співачки, їм вже не терпиться стати сім'єю.

Ми хотіли на морі, але поки що відпадає. Хочеться, щоб була перемога. Але й сім'ю вже теж хочеться. Поки що зупинилися на червні 2024 році. Мріємо, що тоді вже буде перемога,

– зізналась зірка.

Олександра поділилась, що коли отримала пропозицію, то почала мріяти про незвичне весілля. Адже знаменитість вже побувала на багатьох церемоніях, тож припускає, що не відчуває романтики.

Проблема артистів у тому, що вони вже бачили всі можливі весілля, тому ставляться до них не так романтично,

– зізналась артистка.

Заріцька розповіла, що їх хотілося б затишного весілля. Наприклад, у лісі, з відкритим простором, деревами та ліхтариками. Наразі дівчина не знає, кого запросити ведучим церемонії.

Кого запросити, аби було не зашкварно, а класно? Аби не мала такого відчуття, що якоїсь миті мені потрібно переодягнутися й піти виступати?

– пожартувала співачка.

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