Ранее Зарицкая делилась, что они с женихом хотят провести свадьбу в Крыму. Однако влюбленные внесли некоторые коррективы в свои планы.
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Александра Зарицкая назвала дату, когда выходит замуж
Солистка группы KAZKA сообщила, когда планируют свадьбу со своим женихом Павлом Тараненко. По словам певицы, им уже не терпится стать семьей.
Мы хотели на море, но пока отпадает. Хочется, чтобы победа была. Но и семью тоже хочется. Пока что остановились на июне 2024 года. Мечтаем, что тогда уже будет победа,
– призналась звезда.
Александра поделилась, что когда получила предложение, начала мечтать о необычной свадьбе. Ведь знаменитость уже побывала на многих церемониях, так что предполагает, что не почувствует романтики.
Проблема артистов в том, что они уже видели все возможные свадьбы, поэтому относятся к ним не так романтично,
– призналась артистка.
Зарицкая рассказала, что им хотелось бы уютной свадьбы. К примеру, в лесу, с открытым пространством, деревьями и фонариками. Пока девушка не знает, кого пригласить ведущим церемонии.
Кого пригласить, чтобы было не зашкварно, а классно? Чтобы не было такого ощущения, что в какой-то момент мне нужно переодеться и пойти выступать?
– пошутила певица.
Интервью Александры Зарицкой: смотрите видео онлайн
Что известно об отношениях Александры Зарицкой
- Певица познакомилась со своим будущим женихом еще в 2018 году. Однако серьезно начались встречаться только в прошлом году. В сентябре 2022 года артистка впервые показала бойфренда. Им стал начинающий музыкант и motion-дизайнер Павел Тараненко.
- В мае 2023 года парень сделал предложение Александре. По словам Павла, кольцо держал очень долго, поскольку ждал удачного момента. С этого времени пара начала жить вместе.
- В марте Зарицкая призналась, что это ее первые серьезные отношения. До встречи с Павлом она не верила, что любовь может быть взаимной. По словам звезды, у них много общих интересов. В частности, любят проводить время за игрой на приставке и смотреть фильмы вместе.
- Несколько месяцев назад Александра уже говорила о свадьбе – отмечала, что воображает себя невестой. Она рассказывала, что хочет устроить свадьбу, но празднование планирует устроить уже после победы.