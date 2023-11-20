Ранее Зарицкая делилась, что они с женихом хотят провести свадьбу в Крыму. Однако влюбленные внесли некоторые коррективы в свои планы.

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Солистка группы KAZKA сообщила, когда планируют свадьбу со своим женихом Павлом Тараненко. По словам певицы, им уже не терпится стать семьей.

Мы хотели на море, но пока отпадает. Хочется, чтобы победа была. Но и семью тоже хочется. Пока что остановились на июне 2024 года. Мечтаем, что тогда уже будет победа,

– призналась звезда.

Александра поделилась, что когда получила предложение, начала мечтать о необычной свадьбе. Ведь знаменитость уже побывала на многих церемониях, так что предполагает, что не почувствует романтики.

Проблема артистов в том, что они уже видели все возможные свадьбы, поэтому относятся к ним не так романтично,

– призналась артистка.

Зарицкая рассказала, что им хотелось бы уютной свадьбы. К примеру, в лесу, с открытым пространством, деревьями и фонариками. Пока девушка не знает, кого пригласить ведущим церемонии.

Кого пригласить, чтобы было не зашкварно, а классно? Чтобы не было такого ощущения, что в какой-то момент мне нужно переодеться и пойти выступать?

– пошутила певица.

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