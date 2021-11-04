Олександра Заріцька порвала стосунки з коханим
Джерело:ТСН
Зірка гурту KAZKA Олександра Заріцька всередині вересня розповідала, що перебуває у нових стосунках. Але під час проєкту "Танці з зірками" вони тільки погіршились, тому коханий пішов від неї. Зараз вона розглядає свого партнера по проєкту Юрія Мєшкова як нового обранця.
За словами артистки, яка залишилась у п'ятірці зіркових пар на "Танцях з зірками", її ексбойфренд не витримав пристрасних танців обраниці з її партнером за проєктом Юрієм Мєшковим.
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"Так сталося, що хлопець не витримав розлуку танцями і не був суперстресостійким до Юри", – поділилась співачка.
Про розставання з хлопцем Заріцька ще розповідала у сьомому ефірі шоу, але тепер вона зізнається, що вже була на побаченні з Мєшковим. Хлопець своєю чергою теж відчуває симпатію до зірки, але наразі не знає, чи в них щось складеться після проєкту. Адже в такому разі йому доведеться переїхати до Києва і шукати в столиці роботу, аби бути гідним хлопцем артистки.
Олександра Заріцька відчуває симпатію до Юрія Мєшкова / Фото з інстаграму танцівника
Особисте життя лідерки гурту KAZKA
- У підлітковому віці Олександра Заріцька закохалась вперше, однак це почуття було нерозділеним. Тоді вона навчалась у Харківському університеті.
- Коли дівчина переїхала до Одеси, то почала зустрічатися з хлопцем з Донецька. За словами артистки, його характер був дуже складним. Попри всі намагання Олександри врятувати стосунки, пара розійшлась.
- Вже після створення гурту KAZKA Олександру Заріцьку та Микиту Будаша довгий час підозрювали у стосунках. Наприкінці вересня 2019 року на сторінці гурту з'явилось романтичне фото, яке підігріло чутки про романтичні відносини.
- Цього самого року співачка зізналась, що закрутила роман з іноземцем. З ним вона познайомилась на музичному фестивалі. Пара разом вирушила у подорож до Італії, але через кілька місяців Олександра завершила стосунки з бойфрендом.
- Нові стосунки дівчини тривали недовго – близько місяця, але перепоною став проєкт "Танці з зірками" та робота Олександри.