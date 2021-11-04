Олександра Заріцька порвала стосунки з коханим

Зірка гурту KAZKA Олександра Заріцька всередині вересня розповідала, що перебуває у нових стосунках. Але під час проєкту "Танці з зірками" вони тільки погіршились, тому коханий пішов від неї. Зараз вона розглядає свого партнера по проєкту Юрія Мєшкова як нового обранця.

За словами артистки, яка залишилась у п'ятірці зіркових пар на "Танцях з зірками", її ексбойфренд не витримав пристрасних танців обраниці з її партнером за проєктом Юрієм Мєшковим.

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"Так сталося, що хлопець не витримав розлуку танцями і не був суперстресостійким до Юри", – поділилась співачка.

Про розставання з хлопцем Заріцька ще розповідала у сьомому ефірі шоу, але тепер вона зізнається, що вже була на побаченні з Мєшковим. Хлопець своєю чергою теж відчуває симпатію до зірки, але наразі не знає, чи в них щось складеться після проєкту. Адже в такому разі йому доведеться переїхати до Києва і шукати в столиці роботу, аби бути гідним хлопцем артистки.



Олександра Заріцька відчуває симпатію до Юрія Мєшкова / Фото з інстаграму танцівника

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