Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька рідко дає відверті інтерв'ю. Однак нещодавно Маші Єфросиніній вона розповіла про перше кохання, яке було нерозділеним.
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Олександра Заріцька про особисте життя
Дівчина навчалась у Харкові на юриста в університеті. Приблизно в підлітковому віці Олександра вперше сильно закохалась.
Я була закохана у свого найкращого друга. Зараз він вже це знає. Це було перше кохання, таке, коли людина біля тебе, і ти ловиш кожен його погляд, збираєшся на кожну зустріч з ним. Звичайно, він знав, що мені подобається, але, думаю, що він не вважав мене красивою дівчиною,
– зізналась Олександра Заріцька.
"Найстрашніше і найболючіше було бачити його поруч з якоюсь дівчиною. Коли ми гуляли, він був з дівчиною. І ти йдеш, а в тебе всередині все вмирає, ти ненавидиш цей світ. Зараз мені дуже важко в когось закохуватися", – поділилась співачка.
Зірка розповіла про ще одні стосунки. Вони закрутилися в Одесі, куди Олександра переїхала шукати себе та розважатися. Та ця любов так само завершилась.
Ця людина дуже проблемна. Це був хлопець з Донецьку, переселенець, він приїхав в Одесу з мамою. Я трохи й через нього переїхала в Одесу, бо була з ним знайома, ми хотіли разом жити, але в нього весь час були проблеми. Дуже важка людина, навіть зараз його мама іноді телефонує йому,
– зауважила Заріцька.
Виконавиця додала, що вона кілька разів пробувала налагоджувати стосунки з хлопцем, але успішні відносини не складалися. Тому вона відмовилась від цього й перестала спілкуватися з коханим.
Інтерв'ю з Олександрою Заріцькою: дивіться відео онлайн
Що ще відомо про особисте життя Олександри Заріцької
- Наприкінці вересня 2019 року на сторінці гурту KAZKA з'явилось романтичне фото, яке підігріло чутки про роман Олександри Заріцької та її колеги Микити Будаша. Пару довгий час підозрювали у стосунках.
- Цього самого року співачка зізналась, що закрутила роман з іноземцем. З ним вона познайомилась на музичному фестивалі. Пара разом вирушила у подорож до Італії.
- Вже через кілька місяців Олександра завершила стосунки з бойфрендом. Зокрема, на рішення повпливала сестра артистки.