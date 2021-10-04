Українська співачка та лідерка гурту KAZKA останні півтора року не мала серйозних стосунків. Та нещодавно вона знову закохалась.
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Солістка KAZKA про нові стосунки
Олександра Заріцька зізналась, що роман закрутився не так давно. Вона додала, що парі не вдається бачитися часто, адже зірка багато часу присвячує "Танцям з зірками" та іншим проєктам.
Хлопець з'явився нещодавно. Цим стосункам ще дуже мало часу. Я їх бережу. Однак я не можу назвати свої стосунки суперздоровими, адже ми не часто бачимось. Але працюємо над цим,
– поділилась артистка.
"Я заспокоюю його, що незабаром все зміниться. Дуже сподіваюся, що побачимося в грудні або січні", – зауважила вона з гумором.
Лідерка KAZKA розповіла, що ще не знайомила бойфренда з батьками. На цей крок вона піде вже тоді, коли буде впевненою в тому, що стосунки серйозні та можуть розвиватися ще довго. Також дівчина побоюється, чи сподобається хлопець її батькові.
Олександра Заріцька / Фото з інстаграму гурту KAZKA
Що відомо про нові стосунки Заріцької
- Вперше про роман солістка гурту KAZKA розповіла всередині вересня. Тоді вона зізналась, що перебуває у мрійливо-закоханому настрої.
- Олександра додала, що бойфренд не належить до світу шоу-бізнесу. Однак іншими деталями вона не поділилась.
- Останні стосунки Заріцької були з іноземцем. З ним вона познайомилась на музичному фестивалі. Пара разом вирушила у подорож до Італії, але через кілька місяців співачка завершила роман.