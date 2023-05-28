Запам’ятається на все життя, – солістка KAZKA Заріцька зізналася, як бойфренд їй освідчився
Джерело:"Сніданок з 1 + 1"
Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька днями оголосила про заручини з бойфрендом, музикантом гурту Hawx Павлом Тараненком. Тепер вона розповіла трохи більше деталей про пропозицію руки та серця.
Днями артистка опублікувала спільні фото з нареченим-бойфрендом. На одному з кадрів Олександра засвітила каблучку на безіменному пальці.
До теми Сюрприз від коханого: Катя Лозовицька з "Холостяка-12" прокаталася у кареті з новим обранцем
За словами співачки, вони познайомилися ще у 2018 році, але серйозно почалися зустрічатися лише минулого року.
"Почали жити разом. Все стало на свої місця. Мабуть, це моє перше велике кохання. Коли прям розумієш, що це воно", – каже Олександра.
Заріцька розповіла про пропозицію
За її словами, наречений тримав каблучку дуже довго, шукав підходящий момент. "Він знає, що я люблю такі супер кінематографічні моменти. Боявся, це зробити просто", – каже вона.
Був випадок, коли у нас збіглися плани. Він їхав за гуманітарною допомогою за кордон, а я їхала на концерти. І ми їхали вже додому у Київ, вся машина була забита гуманітаркою, і так між цим він освідчився. Було дуже мило і романтично. Обрав місце, де була купа людей. Я цього не очікувала. Запам’ятається на все життя. Це була швидка подорож,
– розповіла співачка.
Олександра каже, що вони повинні були доїхати до Києва за два дні й все здати. "Каламбур, але класно", – сказала вона.
Олександра Заріцька виходить заміж / Фото з соцмереж
Яке весілля хоче співачка
Співачка розсекретила, про яке весілля мріє. Вона додала, що має дві мрії, але зараз голова забита зовсім іншим. "Працюємо заради перемоги", – каже вона.
Взагалі, було б класно десь в Криму на набережній, Ластівчине гніздо, на лондонці фото. Другий варіант – це Закарпаття,
– додала Олександра.
Дивіться інтерв'ю з Олександрою Заріцькою: відео
Що відомо про стосунки Олександри Заріцької
- Ще наприкінці 2021 року солістка гурту KAZKA розповіла, що ходить на побачення з бойфрендом, стосунки з яким тільки зароджуються.
- У вересні минулого року Олександра Заріцька вперше показала коханого. Вона поділилась зворушливим відео, після якого стало відомо, що зірка зустрічається з музикантом-початківцем та motion-дизайнер Павлом Тараненком.
- Саша та Павло знали один одного вже давно, але стали парою та почали жити разом незадовго до початку повномасштабного вторгення.
- Кілька місяців тому Олександра Заріцька вже говорила про весілля – казала, що ставить себе на місце нареченої. Вона зізнавалась, що мріє про одруження, але святкування планує влаштувати вже після перемоги.