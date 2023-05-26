Солістка гурту KAZKA Олександра Заріцька оголосила шанувальникам радісну новину. Співачка виходить заміж за бойфренда, motion-дизайнера гурту Hawx Павла Тараненка.

Дивіться також Донька Олі Полякової пожартувала про заручини з бойфрендом: провокативне фото

Олександра Заріцька виходить заміж

Друзі, я не можу і не хочу довго приховувати від вас важливу новину. Вийшло mood-відео на пісню "БЕЗ КОХАННЯ". Звісно, наречена я там не просто так. Я заручена! Досі не можу повірити,

– поділилась Олександра Заріцька.

Виконавиця опублікувала спільні фото з нареченим-бойфрендом. Вони позували на природі. На одному з кадрів Олександра засвітила каблучку на безіменному пальці.



Саша Заріцька з коханим / Фото з інстаграму KAZKA



Саша Заріцька з коханим / Фото з інстаграму KAZKA

Також гурт KAZKA презентував відео на пісню "Без кохання", де Саша Заріцька постає в образі нареченої. "А я все одно шукаю твої очі серед натовпу. На кожному концерті я співаю тобі пісню "Він" і посміхаюсь, коли бачу, як люди цілуються. Любов. Це так особливо. Любити. Навіть на відстані, навіть коли ми весь час разом. Мені тебе завжди буде мало", – додала зірка.

KAZKA – "Без кохання": дивіться відео онлайн

Що відомо про стосунки Олександри Заріцької