Міг заробляти більше, – Пономарьов пояснив, чому не поїхав у Росію слідом за Лорак і Повалій

Олександр Пономарьов виконував здебільшого україномовні пісні та не розвивав кар'єру в Росії. Він пояснив, чому прийняв таке рішення.

Музикант Олександр Пономарьов відповів, чому не пішов слідом Таїсії Повалій та Ані Лорак. Артист обрав україномовні пісні та не схотів їхати до Москви.

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Чому Пономарьов не виїхав у Москву

Чомусь існувала така теорія, що, якщо ти не поїдеш у Росію, а через Росію не повернешся потім в Україну, тебе тут не признають, незрозуміло чому,

– поділився Олександр Пономарьов.

Артист зізнався, що його запрошували переїхати до Росії ще у 1995 році. Але він прийняв рішення щодо своєї кар'єри ще перед цим. Олександр додав, що хотів стати саме українським співаком – на його думку, тоді їх було не так багато.

"Я, російськомовний чувак, прийняв для себе рішення, що я буду україномовним співаком. Не знаю, чому. Це для мене загадка досі. Тому що інакше як пояснити, що я міг співати на більшій території, заробляти більше грошей... Так боженьці було потрібно".

Музикант додав, що жодного разу не шкодував, коли спостерігав, як у Росії приймають Лорак чи Повалій.

Міг би заробляти більше, так. Але чи було б це краще? З релігійного боку – талант треба показувати більше. Але якщо підходити із внутрішнього духу: я вважав, що співаків в Росії багато, а в Україні мало. І треба, щоб було більше. Така в мене тоді була логіка,

– пояснив Олександр Пономарьов.

Зауважимо, що зараз зрадниці Ані Лорак та Таїсія Повалій не потрібні ні в Україні, ні в Росії. Спроби всидіти на двох стільцях ганьблять артисток ще більше.