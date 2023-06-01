Олександр Пономарьов натякнув на нові стосунки після двох невдалих шлюбів: "Все добре"

Народний артист Олександр Пономарьов був одружений двічі – з Оленою Мозговою, яка його зрадила, і Вікторією Мартинюк, яка народила йому сина. Він ніколи не говорить про особисте життя, а тут натякнув, що має нові стосунки.

Якщо трьох своїх дітей Олександр Пономарьов зрідка показує, то коханих жінок – ніколи. З другою дружиною співак розлучився 11 років тому й відтоді ні з ким не з'являвся на людях. Однак, схоже, серце артиста зайняте.

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Олександр Пономарьов натякнув на нові стосунки

Все в порядку, тому давай це не рухати, щоб воно і далі було в порядку. Я забобонна людина зі студентських років, але розумію, що Біблія пише, що в це вірити не можна,

– жартома прокоментував Олександр Пономарьов.

Тоді як минулі шлюби співак прокоментував охочіше. Він зізнався, що з першою дружиною Оленою Мозговою спілкується рідко, однак до великої війни "чим міг допомагав".

"У мене відбулося так в житті, що зрадили. Я спробував простити, потім ще раз зрадили. Я не зміг простити і пішов. Так відбулося. Я Олену поважаю, вдячний їй за доньку, поважаю її як матір своєї дитини. Тому нічого поганого не хочу про неї говорити. Це було життя", – поділився Олександр Пономарьов.

На Вікторію Мартинюк він нібито теж зла не тримає, однак пояснює, що розійшлися вони, бо вибір став між нею та донькою Женею від Мозгової.

"Не склалося. У мене було помилкове судження, що у 30 років я можу домовитися навіть зі змією, мені здавалося, що я людину зможу змінити. Це була моя помилка. Ми не співпали за характерами. А потім, коли вона сказала: "Обирай – або я, або Женя", донька моя. Женя ж зі мною жила після нашого розлучення з Оленою. Вона не дуже її любила. Я сказав, що доньку я обрати не можу, вона вже обрана. А дружину можу. Так ми і розійшлися", – пояснив артист.