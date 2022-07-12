Я не до кінця вірю, – Олександр Педан про виправдання Полякової та Єфросиніної через мову

Телеведучий Олександр Педан поділився, як ставиться до виправдань його колег щодо російської мови. Він зізнався, що не до кінця вірить Поляковій і Єфросиніній.

Відмова Олі Полякової та Маші Єфросиніної спілкуватися українською у своєму шоу спровокувала обговорення в мережі. Тому це прокоментував і телеведучий Олександр Педан.

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Олександр Педан про "мовний скандал" Полякової і Єфросиніної

Про колег або добре, або нічого, але я не до кінця вірю в цю тезу. Тому, що англійську ви вивчити можете, а українську – ні? Тут у мене щось не збігається. Питання в чому? Важко? Так, важко. А нам не важко відбудовувати, воювати? Цей перехід, трансформація України в Україну нарешті – вона важка, так не буває, що легко,

– пояснив телеведучий.

Олександр Педан додав, що говорить про це з власного досвіду, бо й самому доводилось вчити українську на початку його кар'єри. До того ж він перевів свій ютуб-канал також на українську нещодавно.

"Я говорю це зараз не просто як людина, якій легко, яка з Хмельницького. Я вчив українську мову, в мене був епізод, коли мене мало не вигнали з телебачення, бо саме тоді пішов перший закон, що ведучі мали вести українською. Ще не було телепроєкту, все було на старті. Продюсер казав: все нормально, окрім цього хлопчика, який не знає українську. Це нелегко, але це треба. Значить, це ваш важкий, але важливий для України крок. От і все".

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Ведучий наголосив, що питання мови – важливе: "Зараз всі розмови з приводу мови – кажуть, не на часі. Друзі, ми маємо перейти на українську мову. Все, що "віщається" – має перейти на українську мову. Тут менш агресивно має працювати держава, але лідери мають включитися".

Обговорення щодо мови Полякової та Єфросиніної