Після травми ноги: Олександр Педан переніс термінову операцію
Джерело:Олександр Педан
Днями Олександр Педан у Харкові зіграв у баскетбол. Втім, це закінчилося не надто вдало. Телеведучий пошкодив ахіллове сухожилля.
Тепер він має тривалий час пересуватися на милицях. Однак шоумен не сидить вдома, він продовжує займатися робочими справами та відвідує різні ділові зустрічі.
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Олександр Педан травмував ногу
Прикрий випадок стався, коли шоумен виконав невдалий рух наприкінці гри в баскетбол. Так, лікарям довелося терміново провести операцію, під час якої з однієї ділянки ноги частину ахілла перемістили на іншу.
Тож тепер Олександр має 2 місяці уникати фізичних навантажень та пересуватись на милицях. Водночас ведучий зумів продовжити свою роботу, попри травму. Зокрема, він навіть почав керувати автомобілем.
Олександр Педан травмував ногу / Скриншот з інстаграм-сторіс
Милиці класно качають руки,
– іронічно додав телеведучий.
Олександр Педан пересувається на милицях / Скриншот з інстаграм-сторіс
Знаменитості, які травмувалися
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