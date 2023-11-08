Теперь он должен передвигаться на костылях. Однако шоумен не сидит дома, а продолжает заниматься рабочими делами и посещает различные деловые встречи.

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Александр Педан травмировал ногу

Неприятный случай произошел, когда шоумен выполнил неудачное движение в конце игры в баскетбол. Так, врачам пришлось срочно провести операцию, во время которой с одного участка ноги часть ахилла переместили на другой.

Теперь Александр должен 2 месяца избегать физических нагрузок и передвигаться на костылях. В то же время, ведущий сумел продолжить свою работу, несмотря на травму. В частности, он даже начал управлять автомобилем.



Александр Педан травмировал ногу / Скриншот из инстаграмм-сторис

Костыли классно качают руки,

– иронически добавил телеведущий.



Александр Педан передвигается на костылях / Скриншот из инстаграмм-сторис

Знаменитости, которые травмировались