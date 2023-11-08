Теперь он должен передвигаться на костылях. Однако шоумен не сидит дома, а продолжает заниматься рабочими делами и посещает различные деловые встречи.
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Александр Педан травмировал ногу
Неприятный случай произошел, когда шоумен выполнил неудачное движение в конце игры в баскетбол. Так, врачам пришлось срочно провести операцию, во время которой с одного участка ноги часть ахилла переместили на другой.
Теперь Александр должен 2 месяца избегать физических нагрузок и передвигаться на костылях. В то же время, ведущий сумел продолжить свою работу, несмотря на травму. В частности, он даже начал управлять автомобилем.
Александр Педан травмировал ногу / Скриншот из инстаграмм-сторис
Костыли классно качают руки,
– иронически добавил телеведущий.
Александр Педан передвигается на костылях / Скриншот из инстаграмм-сторис
Знаменитости, которые травмировались
- Известный актер Арнольд Шварценеггер получил травму во время тренировки, которая привела к серьезному повреждению локтевого нерва. Поэтому ему провели операцию, которая в конце концов прошла успешно и без осложнений. Сейчас с артистом все хорошо, однако Шварценеггер временно не может заниматься тяжелыми физическими упражнениями.
- Во время футбольного матча Анатолий Анатолич получил тяжелую травму. Он сломал средний палец на ноге и был вынужден передвигаться на костылях.
- Оля Цыбульская упала с лестницы на высоких каблуках, в результате чего растянула связки. Впрочем, после восстановления она чувствует себя хорошо.